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У Золочеві потонув школяр

Андрій Котенський

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У четвер, 1 вересня, у місті Золочів потонув 13-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася на озері Молодіжне, у місті Золочів.

13-річний хлопець пірнув у озеро та не винирнув.

Тіло із водойми витягли водолази і медики констатували смерть дитини.

За попередньою інформацією, школяр відпочивав на озері у якому не можна купатися в компанії друзів. Не зважаючи на заборону хлопчина пірнув у воду із дамби і загинув.

Відео: Золочів.нет

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