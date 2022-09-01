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У Львові горів колишній ЛАЗ

Андрій Котенський

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У Львові, 1 вересня, близько 18 години сталася масштабна пожежа на території колишнього Львівського автобусного заводу, на вулиці Стрийській, 45, повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця події.

З приміщень колишнього заводу йде густим чорним димом, який оповив й інші будинки.

На місці події вже працюють пожежники.

За даними рятувальників пожежа сталася на даху будівлі. Покрівля залита смолою, саме тому таке щільне задимлення.

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