Трьоє мешканців Дрогобича торгували марихуаною

Трьом жителям Дрогобича 19, 29 та 55-ти років повідомлено про підозру за збут наркотичних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у прессдужбі прокуратури Львівщини.

Слідством встановлено, що вказані особи здійснювали у Дрогобичі незаконний збут таких наркотичних речовин як канабіс та марихуана. Зазначені дурманзілля підозрювані збували в помешканні одного з членів групи місцевим мешканцям за гроші.

Наразі всім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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