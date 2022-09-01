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ПП «Шегині» відновив роботу

Андрій Котенський

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У пункті пропуску «Шегині» відновлено оформлення та пропуск транспортних засобів, який було тимчасово призупинено через збій в роботі бази даних. Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, сьогодні пункті пропуску «Шегині» не працювала база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснювався в обох напрямках.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через технічні проблеми не працював пункт пропуску «Краківець».

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