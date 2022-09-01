Перший в Україні реанімаційний автобус евакуював пацієнтів за кордон

Сьогодні, 1 вересня, на подальше лікування, протезування та реабілітацію поїхали ще 24 українці, які були поранені внаслідок збройної агресії росії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Більшість людей – після мінно-вибухових травм. Наймолодшому пацієнту 14 років, найстаршому – 61 рік.

«Перший в Україні реанімаційний автобус нині евакуював за кордон пацієнтів з львівських медзакладів. Це спеціальний транспорт, який дозволяє перевозити важких хворих на далекі відстані, підтримуючи реанімаційні заходи протягом двох діб при транспортуванні до 2000 км», – повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Україна отримала перший автобус від Норвегії як гуманітарну допомогу завдяки співпраці з WHO Regional Office for Europe. Ще чотири реанімаційні автобуси – в дорозі.

Тим часом у Львові працюють над створенням Національного центру реабілітації України «Незламні» (UNBROKEN), щоби лікувати, реабілітовувати та протезувати українців в Україні.

Національний реабілітаційний центр «Незламні» (UNBROKEN) стане першим в Україні центром, де отримувати фізичну, психологічну та соціальну реабілітації зможе щороку 50 тисяч українців. Пацієнт не лише отримуватимете тут протез, а й успішно повертатиметься до повноцінного життя.

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