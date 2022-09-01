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На війні загинула майже тисяча російських елітних бійців

Анастасія Диняк

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З початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила щонайменше 900 елітних військових, на тренування яких витратили мільйони доларів та не один рік. Про це пише BBC.

Так, російська служба BBC підрахувала приблизну кількість «елітних» втрат армії РФ. Журналісти зазначили, що загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готовими до штурмових дій. Саме тому обов’язки піхоти виконували підрозділи російського спецназу, морпіхів, десантників та авіація.

За підрахунками BBC, РФ втратила щонайменше: 337 морських піхотинців, 245 спецпризначенців Росгвардії, 151 спецпризначенців ГРУ, 144 військових із двох елітних полків ВДВ, 67 військових пілотів та 20 представників ФСБ і ФСО.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 48 350 військових, 1 997 танків, 234 літаки та 205 гелікоптерів.

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