На Стрийщині попрощаються зі загиблим «азовцем»

Через п’ять місяців після смерті на Стрийщину повернуть тіло загиблого Героя Романа Гладія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Стрийської міської ради.

Так, у четвер, 1 вересня, Романа поховають у рідному селі Бережниця. Чин похорону відбудеться о 12:00 год.

Роман Гладій (04.10.1981 – 26.03.2022) – народився в селі Бережниця на Стрийщині. Після закінчення школи навчався у Харківському університеті внутрішніх справ.

Працював в Стрийському та Жидачівському відділах поліції.

У 2015 році вступив до лав батальйону «Азов». Був командиром міномета і вогневого розрахунку мінометного взводу 2 роти оперативного призначення 2 батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Останні роки проживав у Маріуполі, там і загинув, захищаючи місто від російських окупантів.

Посмертно був нагороджений Орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня».

У Романа залишилися дружина, неповнолітні син та донька.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.