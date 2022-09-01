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На Львівщині викрили чергову схему незаконного вивезення військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

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На Львівщині затримали чоловіка, який підроблював документи для виїзду за кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Про це Львівському порталу повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, за даними правоохоронців, 64-річний мешканець Тячівського району  Закарпатської області підробляв документи, які дозволяли військовозобов’язаним безперешкодно покинути країну. Свої «послуги» він оцінював від однієї до трьох тисяч доларів з клієнта.

Під час обшуків у чоловіка вилучили вже готові фальшиві документ, гроші та інші докази. За даними поліції, у зловмисника виявили документи на 18 осіб.

Зловмиснику повідомили про підозру а фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон  (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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