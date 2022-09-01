Львів’янин поширював ідеї «руского міра» та «Львівської народної республіки»

У Львові затримали місцевого мешканця, який поширював в Інтернеті проросійські ідеї та адміністрував сайт так званого «лідера ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, львів’янин у соціальній мережі створив групу з назвою «Львівська народна республіка», у якій разом зі спільниками поширював проросійські ідеї та припідносив «досягнення» влади РФ. Затриманий також заперечував російські обстріли мирного населення та підтримував мету так званої «спецоперації» щодо знищення української нації.

Окрім того, чоловік був адміністратором забороненого веб-сайту «ВосходИнфо», який пов’язаний із лідером так званої «ДНР», та ряд інших веб-ресурсів, за допомогою яких поширював проросійські маніпулятивні матеріали.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.

Львів’янину повідомлено про підозру за ч.2 ст. 109 (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій), ч. 2 ст. 110 (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ст. 436 (Пропаганда війни), ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

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