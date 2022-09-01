Корегувальника вогню на Донеччині засудили до 9 років ув’язнення

Дев’ять років за ґратами проведе мешканець Краматорська, який збирав для ворога інформацію про розташування ЗСУ, зокрема й на території місцевого військового аеропорту. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними правоохоронців, у березні злочинець зареєструвався у мобільному додатку, через який зв’язався зі співробітником ФСБ РФ. З березня до 26 квітня засуджений передавав російським військовим дані щодо дислокації та переміщення українських військ, а також інформував ворога про обстріли у Краматорську.

Окрім того, чоловік отримав від російських спецслужб завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки ЗСУ на території військового аеропорту у Краматорську.

Засуджений у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ РФ. Після цього російські окупанти нанесли по об’єкту ракетний удар.

Зрадника судили за ч. 3 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Чоловік проведе за ґратами дев’ять років з передбачених максимальним покаранням дванадцяти.

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