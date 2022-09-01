До кінця 2022 року в Україні приватизують 150 держпідприємств

В рамках «малої приватизації» в 2022 році держава планує знайти власників для 150-ти підприємств та залучити 1-2 млрд грн до держбюджету. Отримані кошти обіцяють спрямувати на потреби Збройних сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства економіки України.

За словами першого віцепрем’єр-міністра міністр економіки України Юлії Свириденко, сьогодні понад 3 тис підприємств знаходяться в державній власності, з них 1800 не ведуть господарської діяльності

«У вересні в Україні стартує нова хвиля малої приватизації. Наша стратегія стабільна – зменшувати роль держави в управлінні підприємствами. Цим ми також акумулюємо економічні ресурси для пришвидшення нашої перемоги. Приватизація допоможе пожвавити ділову активність, відкриє шлях до інвестування, забезпечить українців робочими місцями. Сьогодні понад 3 тис підприємств знаходяться в державній власності, з них 1800 не ведуть господарської діяльності. Очікуємо, що нові приватні власники зможуть їх перезапустити», – переконує міністр.

Торги стартуватимуть з балансової вартості активу, а остаточна ціна буде визначена під час аукціону. Серед найбільш перспективних об’єктів на приватизацію – комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи.

«Саме з них стартує мала приватизація, вже оголошені перші аукціони. Список приватизаційних активів буде доповнюватися тими підприємствами, які наразі перебувають в управлінні міністерств», – заявила Свириденко.

Вона також нагадала, що «мала приватизація» тепер буде відбуватися за новими правилами, відповідно до законодавчих змін.

«Нові правила визначають, що приватизується цілісні майнові комплекси. При цьому кредитори отримують гарантії повернення своїх коштів. Скорочено терміни проведення приватизації. Це важливо для потенційних власників. Також зберігаємо усі дозволи та ліцензії єдиних майнових комплексів для нових власників. Зростають гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися одразу після проведення аукціону. Це унеможливить спроби через суди затягувати приватизаційний процес», – повідомила міністр.

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