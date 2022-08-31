Вулицю Шевченка у Львові знову перекривають на ремонт

Із четверга, 1 вересня, для проїзду транспорту буде перекрито вулицю Шевченка на ділянці від вулиці Залізничної до вулиці Юнаківа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», із 1 вересня для проїзду транспорту буде перекрито вулицю Шевченка на ділянці від вулиці Залізничної до вулиці Юнаківа. На цьому відтинку дороги, в рамках реконструкції, почнуть стелити фінальний шар асфальтобетонного покриття.
«Роботи триватимуть близько тижня. Ділянку від вул. Залізничної до вул. Юнаківа заплановано відкрити для проїзду до 9 вересня.
Об’їзд місця перекриття відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху. А саме:
від центру:
вул. Золота – вул. Єрошенка – вул. Варшавська – вул. Винниця.
вул. Бортнянського – вул. Комарова – вул. Залізнична.
вул. Бортнянського – вул. Братів Міхновських – вул. Городоцька – вул. Левандівська.
до центру:
вул. Винниця – вул. Варшавська
вул. Залізнична – вул. Бортнянського
вул. Левандівська – вул. Городоцька.
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Андрій Котенський