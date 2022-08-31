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В Україні засудили військового, який п’яним за кермом влаштував смертельну ДТП

Андрій Котенський

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Військового, з вини якого у ДТП загинуло троє людей, засудили до дев’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

За даними слідства, в квітні 2022 року у місті Бердичів військовослужбовець сів за кермо автомобіля Skoda Octavia в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік перевищив максимально дозволену швидкість та втратив контроль над авто, яке влетіло у паркан.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє його пасажирів, а четвертий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Бердичівський районний суд Житомирської області визнав обвинуваченого винним у ДТП. Військовий отримав 9 років позбавлення волі, із позбавленням права керувати транспортним засобом ще на 10 років.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою.

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