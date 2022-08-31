В підрозділах ДСНС 11 областей викрили масштабну корупційну схему

Спецслужби викрили масштабну корупційну схему, яка діяла у підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій в 11 областях, в тому числі й на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Масштабна корупційна схема ДСНС полягала в системних хабарах від підприємців за погодження документації, що стосується безпеки.

Як встановили правоохоронці, такий нелегальний заробіток регулярно мали десятки посадовців ДСНС України та керівники її 11 регіональних управлінь у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. Також у «схемі» були й чиновники інших держустанов, які своєю чергою залучили ще й приватних осіб.

«Посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Насамперед – планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах», – кажуть в СБУ.

За даними слідства, за отриманий хабар посадовці ДСНС не проводили перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Відтак частина з них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян під час надзвичайних ситуацій, зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів.

«Таким чином посадовці ДСНС ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України», – підкреслюють у Службі безпеки.

Щомісячний обіг хабарів становив понад 10 мільйонів гривень.

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Під час більше 50 синхронних обшуків по всій Україні правоохоронці отримали додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників «схеми» та розподіл отриманих хабарів поміж ними.

Наразі підозру оголосили першим шістьом учасниками протиправної діяльності за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі триває слідство.

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