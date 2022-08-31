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У Львові на ремонт перекриють частину вулиці Стрийської. Тролейбус не курсуватиме

Андрій Котенський

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На частині вулиці Стрийської із 1-го і майже до 4-го вересня перекриють рух транспорту. Тролейбус № 25 не курсуватиме. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 1 вересня, з 08.00 год і до 22.00 год 3 вересня, буде обмежено рух транспорту на частині вул. Стрийська, на непарній стороні – від будинку №31 до вул. Героїв Майдану.

На замовлення Галицької районної адміністрації на цьому відрізку дороги ТзОВ «Онур» буде проводити ремонт дорожнього полотна шляхом влаштування тонкошарового покриття.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, на час ремонтних робіт буде призупинено курсування тролейбуса № 25. Усі інші маршрути громадського транспорту, які курсують по вул. Стрийській, їздитимуть без змін.

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