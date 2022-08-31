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На Львівщині чоловік заплатив 200 тис грн за порушення запобіжного заходу

Анастасія Диняк

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У Миколаївському районі на Львівщині чоловік вийшов з-під варти під заставу у майже 200 тисяч гривень, однак через численні порушення сплатив їх до держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, раніше судимого 43-річного мешканця Миколаївського району звинувачують у повторному продажу наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Чоловіка взяли під варту із можливістю внесення застави в розмірі майже 200 тисяч гривень, якою він скористався.

Злочинець неодноразово грубо порушував умови попереднього запобіжного заходу. Правоохоронці подали до суду клопотання про передачу суми застави до державного бюджету та тримання фігуранта під вартою. Суд задовільнив клопотання прокурорів. Наразі триває судовий розгляд.

Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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