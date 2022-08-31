Львів попрощається з Героєм Ярославом Матвіївим

1 вересня Львів попрощається Героєм Ярославом Матвіївим, який загинув, захищаючи Україну. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, о 11.00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Ярослав Матвіїв («Тигр») (30.12.1994-26.08.2022). Львів’янин. Навчався у ліцеї імені Василя Симоненка ЛМР. Закінчив коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка», згодом отримав ступінь бакалавра у Державному університеті телекомунікацій.

Вихованець та виховник Організації української молоді «Спадщина». У дитинстві брав участь у реконструкціях боїв УСС та УПА у громадській організації «Товариство пошуку жертв війни “Пам‘ять”». Захоплювався організацією таборів для дітей, теренових ігор, займався бойовим гопаком.

У 2015 році став добровольцем у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України та виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Брав участь у позиційних боях в районі Пісків та Донецького аеропорту. У 2019 році був залучений до Миротворчої місії ООН у Демократичній Республіці Конго.

Після завершення контракту проходив «Курс лідерства тактичного рівня» у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, згодом займався підготовкою розвідників.

Із початком повномасштабного вторгнення брав участь у обороні Києва. Боровся із окупантами під Сіверодонецьком та Лисичанськом у складі 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних Сил України та отримав звання лейтенанта.

У Ярослава залишились батьки та дружина.

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