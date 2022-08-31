До Львова прибуло ще два евакуаційні потяги із переселенцями

На Львівщину щодня приїжджають українці, які змушені покинути власні домівки через воєнні дії. 30 серпня до Львова двома евакуаційними потягами зі зони бойових дій прибули ще 243 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

За кордон через пункти пропуску у Львівській області виїхали 19 тисяч 823 особи. Повернулися – 23 тисячі 218 громадян нашої держави.

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