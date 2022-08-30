У Судовій Вишні підрядник на ремонті дороги привласнив 1,3 млн грн

У Судовій Вишні на Львівщині директор фірми-підрядника привласнив на будівництві дороги 1,3 мільйона гривень з держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, одна з міськрад Львівщини уклала контракт з будівельною фірмою щодо ремонту дороги у Судовій Вишні. Товариство не повністю виконало свої обов’язки, у результаті чого директор компанії привласнив 1,3 мільйона гривень з державного бюджету.

Наразі підозрюваного оголосили в розшук, адже він знаходиться за межами України. Йому заочно повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Окрім того, слідчі встановили, що інженеру технічного нагляду підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, при цьому не перевіривши належним чином повноту виконання робіт підрядником.

Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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