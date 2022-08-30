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У Маріуполі «голодний бунт»

Андрій Котенський

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Мешканці окупованого рашистами Маріуполя влаштували справжній «голодний бунт», коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих отримати допомогу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрюзенка, наслідки окупації даються в знаки. Люди влаштували справжній голодний бунт у парку Гурова, де роздавали гуманітрну допомогу від Червогого Хреста.

«Маріуполь. Парк їм. Гурова. Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт… Окупанти доводять людей до межі виживання», – повідомив Петро Андрющенко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в тимчасово окупованому Маріуполі більшість громадян не збирається брати участь в так званому «референдумі».

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