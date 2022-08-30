У Львові жінка винесла майже 2 млн грн зі сховища банку

У Львові працівниця банку підозрюється у привласненні майже 2 млн грн. Колишній завідувачці відділу одного з державних банків України повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прессдужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, жінка, перебуваючи на посаді завідувачки відділу одного із банків Львова, мала доступ до сховища цінностей, звідки й цупила гроші. Впродовж січня-лютого 2019 року банкірка заволоділа понад 1,9 млн грн.

Для приховання факту нестачі грошей, підозрювана внесла неправдиві відомості до акту ревізії про нібито наявність таких коштів у сховищі банку.

Панянці загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині працівниця одного із банків незаконно оформлювала кредити на клієнтів, і таким чином привласнила майже 1 млн грн.

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