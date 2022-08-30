У Львові запрацював гуманітарний хаб «Луганщина моя»

У Львові створили гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених осіб «Луганщина моя». Він розташований на вул. Рудненська, 10 в приміщенні сервісного центру на базі Львівського протезного заводу «Львівське КЕПЗПіП». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Хаб створено для вимушено переміщених осіб з Луганщини, котрі проживають у Львові. Тут вони зможуть отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні юридичні послуги.

Окрім того у хабі щочетверга з 13.00 до 15.00 фахівці Львівського міського центру зайнятості надаватимуть консультації з питань зайнятості. Вони ознайомлюватимуть переселенців із вакансіями в різних галузях економіки, можливостями професійного навчання та відкриття власної справи, а також надаватимуть послуги з профорієнтації тощо.

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