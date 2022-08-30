ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові запрацював гуманітарний хаб «Луганщина моя»

Андрій Котенський

|

У Львові створили гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених осіб «Луганщина моя». Він розташований на вул. Рудненська, 10 в приміщенні сервісного центру на базі Львівського протезного заводу «Львівське КЕПЗПіП». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Хаб створено для вимушено переміщених осіб з Луганщини, котрі проживають у Львові. Тут вони зможуть отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні юридичні послуги.

Окрім того у хабі щочетверга з 13.00 до 15.00 фахівці Львівського міського центру зайнятості надаватимуть консультації з питань зайнятості. Вони ознайомлюватимуть переселенців із вакансіями в різних галузях економіки, можливостями професійного навчання та відкриття власної справи, а також надаватимуть послуги з профорієнтації тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал