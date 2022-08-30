Третина підприємств, які втекли від окупації, переїхали на Львівщину

З регіонів активних бойових дій в більш безпечні переїхали 725 підприємств, з них 528 вже відновили свою діяльність на новому місці. Найбільше підприємств перебралося на Львівщину (29% від всіх релокованих підприємств). Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мінекономіки України.

За словами Тетяни Бережної, ще 284 компанії зараз здійснюють пошук підходящої локації або способу транспортування.

«До програми релокації може долучитись будь-яке підприємство, яке хоче перемістити свої виробничі потужності у відносно безпечні регіони країни. Держава надає таким підприємствам пакет підтримки, який, зокрема, включає підбір нової локації для розміщення компанії, допомогу з перевезенням на нове місце, сприяння в розселенні працівників, які переїхали разом з підприємством, та у пошуку нових співробітників, а також підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту», – зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частину складають підприємства, що працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі – понад 40% (від загальної кількості переміщених підприємств) та підприємства в сфері переробної промисловості – 30%. Також серед переміщених компаній майже 7% здійснюють діяльність в сфері інформації та телекомунікації, 6% – професійної, наукової та технічної діяльності, 4% – у сфері будівництва.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (29% релокованих підприємств), Закарпатської (18%), Чернівецької (13%), Тернопільської (8%) та Хмельницької (7,6%) областей.

Серед великих компаній, які релокувались, заступник міністра економіки назвала ТОВ «Пожмашина», ТОВ «Корум «Дружківський машинобудівний завод», ТОВ «Сталекс», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування».

Загалом на єдиній онлайн-платформі взаємодії учасників програми релокації ДП «Прозоро.Продажі» заявки на переміщення зареєстрували 1816 підприємств, 601 компанія відмовилась від релокації у зв’язку з деокупацією територій України.

Як відомо урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням: hauction.e-tender.

Раніше Львівський портал повідомляв, що станом на кінець липня у Львівську область переїхали 193 підприємства з територій, де тривають активні бойові дії. Зараз в області опрацьовують 938 заявок на релокацію.

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