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Синоптики попереджають жителів Львівщини про туман

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що до ранку 30 серпня очікують туман видимістю 200 – 500 м. Водіїв закликають бути обачними під час руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, із самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень можливий дрібний дощ. Температура повітря прогріється до 18-20 градусів тепла, а вночі опуститься до 11-12 градусів.

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

за наявності протитуманних фар — вмикати їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Жителі Львівщини можуть телефонувати в службу екстреної допомого за номером 112.

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