Підприємців гаражного кооперативу на Максимовича оштрафували майже на 2 млн грн

Господарський суд Львівської області зобов’язав гаражний кооператив на вул. Максимовича, 11 сплатити в казну Львова майже 2 млн грн за неправомірне користування землею міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними департаменту містобудування ЛМР, кооператив та його підприємці користувались земельними ділянками на вул. Максимовича, 11 понад три роки, і при цьому не сплачуючи оренди.

«Ще 2015-го ухвалою міської ради Гаражному кооперативу №15 надали в оренду три ділянки (5,83 га, 0,023 га та 0,94 га) за згаданою адресою терміном на 10 (більша) та 5 років (менші). Проте вже за чотири роки Львівська міська рада змушена була скасувати ухвалу. Причина – гаражний кооператив не укладав договорів оренди. Та це не заважало підприємцям користуватись громадською землею і господарювати там. Це і зафіксували працівники відділу самоврядного контролю… Тут працювали пункти прийому вторсировини, магазин автозапчастин, СТО», – йдеться у повідомленні.

Управління земельних ресурсів порахувало, що розмір збитків, завданих Львівській громаді за неправомірне користування цими земельними ділянками, сягнув майже 1,9 млн грн.

«У січні юристи департаменту містобудування пішли до суду. І ось маємо рішення Господарського суду Львівської області: повністю задовольнити позов міської ради і зобов’язати гаражний кооператив сплатити на користь міста 1 889 572 грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою», – додали у департаменті містобудування.

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