На Львівщині затримали банду, яка викрадала людей під виглядом військових

В ході спецоперації у Львівській області знешкодили злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону. Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.

До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в одного із потерпілих.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, серед яких:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч.4 ст.189 (вимагання в умовах воєнного стану);

ч.4 ст.296 (хуліганство).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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