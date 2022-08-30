Львівську «Віденську кав’ярню» зобов’яжуть знести веранду

Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про відновлення історичного вигляду будинку на пр. Свободи, 12 – пл. І. Підкови, 2 у м. Львові». Відтак місто спільно із власниками ТзОВ «Віденська кав’ярня» мають напрацювати концепцію, як зности надбудовану конструкцію закладу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленко, терасу «Віденської кавярні» спорудили без відповідних дозвільних документів. Мало того, добудова вже отримала адресу, як окрема нерухомість.

«До цієї будівлі є багато зауважень через порушення. Враховуючи самочинне проведення реконструкції тераси без дозвільних документів, невідповідність фасадного вигляду проектним рішенням 2006 року, і з метою відновлення належного вигляду історичного будинку ми будемо працювати над концепцією відновлення історичного вигляду будинку. Спільно напрацьоване рішення буде передано ТзОВ «Віденська кав’ярня» на реалізацію. Також власники, з незрозумілих причин, виокремили добудову в окремий об’єкт нерухомості з окремою адресою. Усі порушення треба виправляти», – наголосив перший Андрій Москаленко.

Як пояснила Лілія Онищенко, начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР, у 2006 році у будівлі «Віденська кав’ярня» була проведена реконструкція. До цього будинку була прибудована, за історичними документами, веранда, яка мала відкриту терасу на другому поверсі. Пізніше у 2007-2008 році ця тераса перетворилася у приміщення з дахом.

«Ми пропонуємо, щоб управління архітектури з управлінням охорони історичного середовища і спільно з власниками ТзОВ «Віденська кав’ярня» опрацювати концепцію відновлення історичного вигляду будівлі, яке б влаштувало пам’яткоохоронне законодавство і власників. І за цією узгодженою концепцією будуть виконані відповідні роботи», – доповіла Лілія Онищенко

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