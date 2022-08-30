Агія Загребельська: «7 місяць вторгнення, а Україна досі не може накласти санкції на росіян»

Юрист, колишня держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська про провал України в процесі накладання санкцій на одіозних росіян, які вже давно у санкційному списку цивілізованого світу:

«Сьомий місяць після повномасштабного вторгнення. Більше 1000 російських суб’єктів, які під санкціями у всьому розвиненому світі, в Україні фантастичним чином уникнули лихої долі.

Контрабандисти – під санкціями.

Власники конвертцентрів – під санкціями.

Пересічний мешканець спального району столиці – під санкціями.

А, для прикладу, Фрідман та Альфа-банк – ні.

З кожної праски волаємо: накладіть санкції, поки в західних медіа не вийшло розслідування про те, як в Україні ці чарівні люди не потрапили до списків, що підірве санкційний процес у світі та суттєво ускладнить подальше просування санкцій на заході і контроль за їх виконанням.

Адже якщо ми самі їх не накладаємо, то навіщо це робити іншим?

Знаєте чого ми добилися за півроку?

Сьогодні уряд створив робочу групу по санкціям. Сцуко, за півроку – робоча група.

Не санкції на росіян, не конфіскація їх майна в Україні, а робоча група.

Повна імпотенція апарату чиновників чи корупція? Або два в одному?

І так, зараз вони почнуть вам розповідати, що заважало танцюристу.

Поки ЗСУ роблять неможливе реальним, дивуючи цим весь світ, чиновники наслідують їх приклад з точністю до навпаки.

Я правда не вірила, що не накласти санкції на росіян за півроку після повномасштабного вторгнення – це неможливо. Але Офіс та уряд Зеленського вчергове довели, що можливо все».

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