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Окупанти вкотре вдарили по Миколаєву. Є загиблі і поранені. Оновлено

Наталя Дуляба

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В понеділок, 29 серпня, російські окупаційні війська знову масовано обстріляли Миколаїв. Спочатку було відомо про двох загиблих і 11 поранених, згодом кількість поранених зросла до 24 людей. Про це повідомляє Львівський портал.

Від ранку і до 17:30 год. в Миколаєві тричі лунала повітряна тривога. За даними міського голови Олександра Сєнкевича, російська армія продовжувала обстрілювати мирне населення, зокрема й житлові будинки в Інгульському районі.

«Станом на 16:30 є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники», – написав Олександр Сєнкевич.

Згодом він уточнив, що кількість поранених зросла до 11 осіб.

Потім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали 24 людини.

Зазначимо, що через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману Миколаїв залишився без води. Її постачання обіцяють повернути до кінця дня 29 серпня.

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