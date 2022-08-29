Львів проведе в останню путь ще чотирьох своїх Героїв

У вівторок, 30 серпня, Львів попрощається зі ще чотирма своїми захисниками, які загинули у боях із російськими окупантами: Тарасом Березюком, Петром Верхолою, Романом Головком та Юрієм Головіним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Попрощатись із полеглими військовими можна буде у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Об 11:00 розпочнеться чин похорону Тараса Березюка та Петра Верхоли, об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Похорон Романа Головка та Юрія Головіна запланований на 15:00 год., на 15.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колон вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Довідково:

Тарас Березюк (Сихівський, Коцюба) (03.01.1988-24.08.2022). Львів’янин. Націоналіст, учасник Революції Гідності. Активний уболівальник ФК «Карпати», представник колективу Pride.

Навчався у школах №98 та №1. Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після завершення навчання проходив строкову військову службу. З 2011 року працював викладачем, згодом – завідувачем економіко-технологічного відділення у Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій.

Учасник АТО у 2014 році в складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Брав участь у боях за міста Лиман, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, отримав звання «молодший лейтенант».

Із початком повномасштабного вторгнення,повернувся до лав 24 окремої механізованої бригади.

У Тараса Березюка залишилися батьки та брат.

Петро Верхола (23.02.1978-16.08.2022). Львів’янин. Навчався у школі №65, згодом – у львівській загальноосвітній школі-інтернаті №2. Після завершення навчання працював за кордоном.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Проходив військову службу у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади, брав участь у боях за селище міського типу Макарів Київської області.

Надалі боровся проти російських окупантів у лавах 46 окремої десантно-штурмової бригади.

У Петра Верхоли залишилися батько, син, брати, сестри та дівчина.

Юрій Головін (11.01.1974 – 24.08.2022). Львів’янин. Навчався у школі №19. Після завершення навчання вступив до технічного коледжу, здобув спеціальність «електрозварювальник». Надалі протягом двох років проходив військову службу.

У мирний час працював на Львівському заводі газової апаратури. Учасник антитерористичної операції у 2014-2016 роках. Після повернення працював слюсарем з ремонту агрегатів у товаристві з обмеженою відповідальністю «Транс-Сервіс-1».

Із початком повномасштабного вторгнення росії боровся проти загарбників у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Юрія Головіна залишилися мати, сестра та донька.

Роман Головко (06.10.1972 – 24.08.2022). Уродженець Дніпра. Закінчив машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2016 році переїхав до міста Львова. Працював у сфері логістики.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації боронив Україну від російських окупантів у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Романа Головка залишилися сестра, двоюрідна сестра та тітка.

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