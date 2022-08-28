У Львові горів будинок на вулиці Залізничній

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вулиці Залізничній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 27 серпня о 21:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Залізничній. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна квартири на другому поверсі вибивався густий чорний дим.

Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю. Вогнеборці із задимленого будинку вивели 5 осіб, із них 2 дітей. О 21:35 займання ліквідували.

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