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На Львівщині оголосили штормове попередження

Андрій Котенський

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У понеділок, 29 серпня, на Львівщині очікуються грози зі шквалами вітру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 29 серпня вранці та вдень можливі грози, шквали 15 – 20 м/с, град.

Водночас Sinoptik на 29 серпня Львову прогнозує лише незначний дощ та до 24 градусів тепла. Опади очікуються у першій половині дня. У найближчі дні денна температура повітря знизиться до 20 градусів. Значних опадів не передбачається.

Львів’ян закликають у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Служба екстреного порятунку за номером 112.

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