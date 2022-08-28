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На кордоні затримали двох псевдостудентів

Андрій Котенський

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В руки правоохоронців передали двох молодиків, що намагалися в’їхати до Польщі через  пункт пропуску «Устилуг» та видавали себе за студентів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПС України.

За даними прикордонників, 29-річний водій «Ауді» та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі на пункті пропуску «Устилуг» надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

Після відмови пропуску, вони спробували надати хабар у розмірі 500 доларів та 500 євро, після чого їх затримали прикордонники Волинського загону.

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