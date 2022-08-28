У понеділок, 29 серпня, Львів попрощається з Героєм Василем Єстеферовим, який загинув у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11.00 у Гарнізонному храмі сввятих аппостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Мерія закликає долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, об 11.30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища за марштуром: пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка

Василь Єстеферов (11.01.1971-19.08.2022) Уродженець села Чистопіль Нікопольського району Дніпропетровської області.

Закінчив відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету». Вищу освіту здобув у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті за спеціальністю «інженер-механік».

Протягом двох років проходив військову службу в десантно-штурмових військах.

У мирний час працював технологом виробництва, інженером з впровадження нової техніки та технологій цеху, згодом – головним інженером-механіком цеху у товаристві «Procter & Gamble Україна». Після переїзду до Львова обіймав посаду технічного директора приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат».

Учасник АТО у 2014-2015 роках. Під час виконання бойових завдань за особисту мужність був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації захищав Батьківщину у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних Сил України.

У Василя Єстеферова залишилися дружина та син, який із перших днів війни також захищає Україну від російських окупантів.

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