У ДТП неподалік Сколе загинув мотоцикліст і його пасажирка

На Стрийщині у зіткненні з автомобілем розбились двоє львів’ян, які їхали на мотоциклі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 26 серпня, близько 18:00 год. у селі Нижнє Синьовидне, що неподалік Сколе. Тут на трасі Київ – Чоп 47-річний львів’янин на автомобілі Volkswagen Touareg збив керманича мотоцикла Honda.

Крім самого водія, 35-річного мешканця Львова, на мотоциклі їхала також 38-річна львів’янка. Внаслідок зіткнення вони обоє загинули на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років тюрми із позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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