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СБУ спіймала корегувальника вогню по школах Миколаєва

Наталя Дуляба

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Спецслужби викрили й затримали агента російської військової розвідки, який «зливав» точні координати шкіл та інших навчальних закладах Миколаєва, переміщення підрозділів ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

російський агент надавав ворогу точні координати освітніх закладів Миколаєва для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів. Крім того, він збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Встановлено, що за «наводкою» колаборанта у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення рф в Миколаєві частково чи повністю зруйновано три виші, два технікуми та більше 10 шкіл.

Спіймали російського агента у прифронтових районах Миколаївщини. Кіберрозвідка з’ясувала, що він був прихильником «руского міра», був активним учасником дискусій у численних Тelegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх прокремлівських поглядів і відверто просував російські наративи.

Колаборанта завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф після початку повномасштабного вторгнення.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським координатором.

Зловмиснику оголосили підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Його помістили під варту.

Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють, чи не співпрацювали з цим російським колаборантом інші особи.

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