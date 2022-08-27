росіяни обстріляли підприємство у Харкові

У суботу, 27 серпня, російські окупаційні війська обстріли одне з підприємств Харкова. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram.

Ворог обстріляв із «Ураганів» одне з підприємств, розташованих у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пожежі не було.

Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч 27 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Харків ракетами комплексу С-300. Найбільший удар прийшовся на центр міста, де суттєво пошкоджено житлові будинки, в тому числі й пам’ятки, а також низка цивільних об’єктів. Поранення дістала 61-річна жінка.

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