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На війні загинув 24-річний захисник зі Стрия

Наталя Дуляба

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У боях із російськими окупантами неподалік Херсона загинув 24-річний мешканець Стрийщини Владислав Паленичка. Про це йдеться на сторінці Славської селищної ради у Facebook.

25-річний Владислав Паленичка був уродженцем села Тухля, що в гірській частині Львівщини, недалеко від Сколе. Загинув у бою біля Херсона.

Як уточняють у Стрийській міській раді, Владислав загинув 23 серпня поблизу села Білогірка Херсонської області під час танкового та артилерійського обстрілів. До свого 25-річчя хлопець не дожив всього лише п’ять днів.

Владислав Паленичка (28.08.1998 – 23.08.2022) жив у Стрию. Його батько – учасник АТО. Сам молодик теж служив у війську, здобув звання лейтенанта. Командував другою аеромобільною ротою четвертого аеромобільного батальйону.

Про чин похорону Героя повідомлять згодом.

Вічна пам’ять захиснику України!

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