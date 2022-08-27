Львівщина втратила ще одного захисника на війні

У бою з російськими окупантами на Харківщині загинув 45-річний мешканець Стрийського району Роман Сунак. Про це йдеться на сторінці Стрийської міськради у Facebook.

Роман Сунак жив у селі Братківці, що по сусідству зі Стриєм. Тривалий час працював у Іспанії, із початком війни на Донбасі у 2014 році почав волонтерити.

Після повномасштабного вторгнення росії вступив у добровольчий батальйон «Карпатська Січ». Був головним сержантом стрілецької роти 49 окремого стрілецького батальйону ЗСУ.

Загинув Роман Сунак 25 серпня поблизу Вірнопілля Харківської області. У нього залишилась дружина, троє дітей та батьки.

Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув ще один захисник зі Стрия – 24-річний Владислав Паленичка. Військовий поклав своє життя, захищаючи Україну неподалік Херсона.

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