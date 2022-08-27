Львів збирається встановити рекорд України з плетіння маскувальних сіток

3-4 вересня у Львові збираються сплести найбільшу маскувальну сітку і таким чином не лише покрити всі замовлення військових, а й встановити рекорд України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Плести найбільшу маскувальну сітку для військових будуть на території Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17) протягом наступних вихідних, 3-4 вересня. Долучитись можуть всі охочі з 09:00 до 19:00 год.

Загалом за два дні планують створити 2000 м кв маскувальної сітки. Для реалізації такої амбітної мети потрібна участь понад 1000 осіб кожного дня.

Сплівши сітку такої площі волонтери закриють всі замовлення військових, які є в штабах Львова, а також встановлять рекорд України, створивши найбільшу маскувальну сітку. Національний реєстр рекордів вже схвалив подану заявку.

Крім того, під час акції збиратимуть 50 тисяч гривень на закупівлю нової тканини та основ для плетіння сіток. Для того, щоб зробити свій внесок уже, пишіть на електронну скриньку Львівського обласного молодіжного центру [email protected] і вам нададуть усі реквізити.

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення різні волонтерські спільноти Львова активно почали плести маскувальні сітки для ЗСУ. Лише в осередку обласного молодіжного центру дотепер сплели понад 8000 м кв сіток.

При цьому одна маскувальна сітка зразка НАТО розміром 3х4 м коштує приблизно 2000 євро.

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