Українська діаспора зі США передала тканину для пошиття форми львівським ТРО

Українці з США передали до Львова та Тернополя тканину для пошиття військової форми. Частина комплектів вже готова та передана бійцям із львівських ТРО, що зараз на передовій. Про це Львівському порталу повідомили в одному із найбільших американських благодійних фондів Help Heroes Of Ukraine.

Благодійники передали до України близько 13 тисяч метрів тканини для військової форми.

«Наш фонд працює лише з офіційними органами та структурами. У нас підписані меморандуми з МВС та Генштабом. Відповідно від них ми отримуємо запити на те, що зараз необхідне захисникам. Один із таких запитів якраз був на пошиття однострою. Було прийняте рішення закупити тканину, а пошиття організувати в Україні. Ця тканина є натівського зразка. Маємо надію, що буде гарно служити нашим захисникам!», – розповів представник американського благодійного фонду Help Heroes Of Ukraine в Україні Юрій Шпіцер.

Декілька рулонів тканини також отримав Тернопіль, а частину передали Львівській міській раді, яка організувала процес пошиття форми для 125 та 103 бригад територіальної оборони.

«Це 4241 метр погонний, з яких можна буде виготовити 1100 комплектів форми. Зараз уже всі розміри від частин взяті, запущені в роботу. Практично половина роботи виконана і надходить на військові частини. Подяка фонду Help Heroes of Ukraine, бо це дуже значна допомога для наших територіальних бригад та військових», – сказала, керівниця департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик.

Форму пошили згідно із затвердженого ескізу Міністерства оборони України. Вона розрахована на літній сезон та теплу осінь. За правилами, кожен військовослужбовець повинен мати щонайменше 2 комплекти військової форми.

«По пошиву вона абсолютно нічим не відрізняється від нашої. Єдине чим відрізняється – це сама тканина. Вона натівського зразка. Це тканинa, з якої шиють форму для військовослужбовців у Сполучених Штатах Америки. Під час війни – величезна проблема була з тканиною. Заводи не встигали виробляти ту кількість тканини, щоб покривати всю потребу. Всі запаси, які були, були видані в першу чергу. Військо наше помножилось на двоє, а може і на більшу кількість. Тому виникла така нагальна потреба. Завдяки тканині, яка приїхала – ми покриваємо цю потребу», – сказав начальник речової служби 125 бригади ТрО ЗСУ Олександр Хорошун.

Майже половину комплектів вже відшили та віддали захисникам. Інша половина – у процесі виготовлення. Загалом у Львові до пошиття військової форми долучилися 8 місцевих виробників.

Help Heroes Of Ukraine – американська благодійна організація, створена в США у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Його заснували українці, які проживають в Чикаго. Від початку війни вдалось відправити допомоги на суму майже 15 млн доларів. Фонд має підписані меморандуми зі Збройними силами України та МВС, що дозволяє працювати через офіційні запити. Завдяки відповідним ліцензіям в США, організація Help Heroes Of Ukraine може купляти та експортувати товари подвійного призначення. На фронт регулярно передають бронежилети, шоломи, військову форму, оптичні прилади, військове спорядження, автомобілі, дрони, тощо. Також фонд допомагає гуманітарною допомогою українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

