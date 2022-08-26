У Львові учасники війни можуть безкоштовно проконсультуватися в психолога

Щосуботи у Центрі допомоги воїнам на вулиці Пекарській безкоштовно консультує психолог. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Щосуботи у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41) працює кваліфікований психолог, що має досвід роботи з учасниками війни. Попередньо потрібно записатись на консультацію.

«До нашого центру щодня за психологічною допомогою звертаються наші захисники та їхні рідні. Тому ми розширюємо наші можливості, щоби ще якісніше допомогти усім, хто до нас звертається», – повідомила керівниця центру Світлана Ткачук.

Запис за телефоном: 032 254 61 16; 067 962 83 25.

До слова, щосуботи у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій консультує також юрист з військового права.

Довідка

Центр надання послуг учасникам бойових дій працює у Львові на вул. Пекарській, 41 з 2016 року. Саме тут ветерани та їхні сім’ї отримують інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги, допомогу у працевлаштуванні, скерування на оздоровлення. Працівники організовують різні освітні, культурні та розважальні заходи та проекти. Також центр приймає документи на міські програми соціального захисту бійців та їх рідних (на час повномасштабної війни ця послуга тимчасово призупинена).

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