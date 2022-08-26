У будівництво нового хлібзаводу на Львівщині вкладуть 20 млн євро

У селі Оброшине, що біля Львова, зведуть хлібопекарський завод за 20 млн євро. Це буде перше виробництво такого масштабу на Львівщині, яке запустять, незважаючи на повномасштабну війну в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Йдеться про підприємство, яке релокують із Харківської області через війну. Близько 500 його працівників також переїдуть на Львівщину.

Сам хлібопекарський завод збудують у селі Оброшине, де будуть головні його потужності. Тут зможуть працювати 1000 людей. Але разом із тим на території області відкриють ще більше сотні магазинів-пекарень із цілодобовим обслуговуванням. Ці точки зможуть працевлаштувати ще 2000 осіб.

Площа майбутнього заводу становитиме близько 15 тисяч кв м, тут облаштують 8 робочих ліній. Виробнича потужність – 150 тонн хлібних виробів на добу. Загалом у це будівництво вкладуть близько 20 млн євро.

«Вироблена хлібобулочна продукція проходитиме різні технологічні стадії випікання та в подальшому підлягатиме глибокому заморожуванню з використанням роботизованого логістичного центру із надсучасним компресорним обладнанням. Такі технології дозволять здійснювати поставки продукції по всій Україні та у будь-яку частину світу без втрати якісних властивостей хліба», – кажуть у Львівській ОВА.

Як розповів інвестор, голова Української асоціації виробників хліба Володимир Мисик, завдяки таким сучасним технологіям заморозки майбутній завод зможе реалізовувати свою продукцію в ЄС та інші куточки світу.

Будівництво нового хлібопекарського комплексу в Оброшино розпочнуть, незважаючи на війну, і планують завершити вже у січні 2023 року. Повноцінну роботу заводу планують запустити у квітні наступного року.

Зазначимо, що цей хлібопекарський завод стане першим об’єктом такого масштабу на Львівщині, який будуватимуть під час повномасштабної війни, та першим новим виробництвом такого типу за останні 50 років.

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Фото: ЛОВА