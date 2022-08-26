Службовця лісгоспу на Львівщині викрили на крадіжках деревини

Посадовця одного з лісогосподарських підприємств Львівщини обвинувачують у нелегальному продажі деревини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За версією слідства, службовець лісогосподарського підприємства налагодив схему незаконної рубки лісу на підпорядкованих йому ділянках. Під час війни він разом зі спільниками продавав дуби фізичним особами, не укладаючи відповідних договорів та не проводячи офіційну оплату.

Загалом посадовець натогував таким чином близько 500 тисяч грн. Спіймали його на «гарячому» під час збуту чергової партії деревини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.191 ККУ (розтрата лісопродукції, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.

Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.