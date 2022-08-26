Окупанти намагаються відновити наступ у напрямку Барвінкового, – Генштаб

На 184 добу війни російські окупанти безуспішно вели штурми на Бахмутському й Авдіївському напрямках, із втратами відійшли. Разом із тим ворог намагається відновити наступ у районі Барвінкового, що на околиці Харківщини. Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу, опублікованому 26 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії, аби утримати зайняті рубежі. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Також противник завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку агресор намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражівки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Сіверська.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяли авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

російські війська намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

«Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли», – кажуть у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів ворожої авіації зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку рашисти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдали авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна.

Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

«Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях», – додають у Генштабі.

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