Біля Мелітополя горять склади росіян

Ввечері 26 серпня загорілись склади російських окупантів поблизу Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

Пожежа, яка супроводжувалась щонайменше кількома вибухами, спалахнула на території Новобогданівської громади, що відразу поруч із окупованим Мелітополем. Там рашисти розмістили свої склади з боєприпасами.

«Чергова “бавовна” на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Чекаємо на підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів», – написав Іван Федоров.

Мешканці громади чули вибухи, зараз над ворожими складами стоять клуби диму.

Зазначимо, Іван Федоров розповідав, що в Мелітополі окупанти використовують три школи як свої казарми, а в одній із лікарень розмістили свою військову частину.

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