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В квартирі у Львові виловили 15 кажанів

Ольга Денисяка

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Зранку 24 серпня у квартирі багатоповерхівки на вулиці Княгні Ольги у Львові виловили 15 кажанів. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 24 серпня о 08:13 год. рятувальникам повідомили про те , що у Львові на вулиці Княгні Ольги, 8 на 7-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, в одну з квартир залетіли кажани. 

До місця події негайно виїхала  оперативна пожежно-рятувальна група. 

Рятувальники виловили 15 кажанів та випустили в природне середовище.

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