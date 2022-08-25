В квартирі у Львові виловили 15 кажанів

Зранку 24 серпня у квартирі багатоповерхівки на вулиці Княгні Ольги у Львові виловили 15 кажанів. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 24 серпня о 08:13 год. рятувальникам повідомили про те , що у Львові на вулиці Княгні Ольги, 8 на 7-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, в одну з квартир залетіли кажани.

До місця події негайно виїхала оперативна пожежно-рятувальна група.

Рятувальники виловили 15 кажанів та випустили в природне середовище.

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