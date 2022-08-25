У центрі Львова арештували приміщення російської фірми, вартістю 10 млн грн

На вулиці Городоцькій у Львові арештували приміщення одного з підприємств, власниками якого є росіяни. Вартість арештованого майна становить 10 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На незаконно набуте приміщення одного з підприємств на вулиці Городоцькій у Львові наклали арешт, згідно з ухвалою суду від 22 серпня. Загальна вартість арештованого майна становить понад десять мільйонів гривень.

Водночас, за даними прокуратури Львівщини, підприємство займається оптовою торгівлею продуктами харчування. Упродовж 2011 року шахрайським шляхом фірма заволоділоа вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності.

Зараз вирішується питання щодо передачі арештованого майна в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів)

Кримінальне провадження відкривали за ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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