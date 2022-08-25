У потрійній ДТП на трасі Львів–Тернопіль загинуло двоє людей

На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинули двоє чоловіків, а ще троє людей шпиталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 серпня, о 15.25 на автодорозі Львів–Тернопіль у селі Тарасівка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці зіткнулися три автомобілі: «ВАЗ 2105», автотягачів-лафета «Івеко» та мікроавтобус «Опель Віваро».

Від отриманих у ДТП травм водій та пасажир автомобіля «ВАЗ 2105» – двоє чоловіків, особи яких встановлюються, – загинули на місці події. Ще двоє пасажирок легковика та водій «Опеля Віваро» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Їхні особи та діагнози встановлюються.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людей порушено кримінальну справу. Винуватцю загрожує до десяти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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