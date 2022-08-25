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У Львові відбудеться благодійний ярмарок для підтримки ЗСУ

Анастасія Диняк

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Львівська філармонія та оркестр «INSO-Lviv» запрошують на другий благодійний ярмарок для підтримки ЗСУ. Про це повідомляє Львівський портал.

У неділю, 28 серпня, з 12:00 на площі Маланюка Львівська національна філармонія імені  М. Скорика та Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» організовують вже другий солодкий ярмарок на підтримку ЗСУ.

На гостей чекають автентичні гурти, музичний гурт «Band.IT», солодощі, мистецькі твори та крафтова випічка. Кошти з продажу будуть спрямовані на підтримку українських захисників.

«Наші захисники зараз на передовій воюють за нашу з вами незалежність, захищаючи нас від окупанта. Ми тут, в тилу, маємо зробити все, аби допомогти їм здобути перемогу. Кожен своєю щоденною працею і більше, посильним внеском на їхню підтримку. Переможемо спільними зусиллями. Маємо за ціль цього разу зібрати 202 000 на потреби для наших захисників», – зазначають організатори.

Зазначимо, перший солодкий ярмарок відбувся 12 червня. Тоді завдяки усім небайдужим вдалося зібрати 144 716 гривень. Усі кошти передані на потреби ЗСУ.

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